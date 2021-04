Frauen-​​Schmerzen werden weniger ernst genommen

Eine Frau hat Nackenschmerzen. Sie kneift die Augen zusammen, verzieht den Mund und fasst sich an die schmerzende Stelle. Wie stark sind wohl ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 100? Und wie stark schätzt du das Schmerzlevel bei gleicher Mimik und Gestik ein, wenn es sich bei der Person um einen Mann handelt? Dieser Frage mussten sich Probandinnen und Probanden in einer Studie der University of Miami stellen, die kürzlich im «Journal of Pain» publiziert wurde.

Die Probandinnen und Probanden schauten Videos von männlichen und weiblichen Personen mit Schulterschmerzen, die verschiedene Übungen durchführen mussten – jeweils mit der verletzten und der unverletzten Schulter. Daraufhin schätzten sie ein, wie hoch der Schmerz der jeweiligen Person im Video war – von 1 (gar kein Schmerz) bis 100 (schlimmstmöglicher Schmerz).

Die Patientinnen und Patienten hatten den Schmerz jeweils vorher selber bewertet, ihre Gesichtsausdrücke wurden außerdem durch ein sogenanntes Facial Action Coding System analysiert, damit die Forschenden einen objektiven Anhaltspunkt zum Schweregrad der Schmerzen haben.

Stereotype könnten Ursache sein

Als die Forschenden die Einschätzung der Probandinnen und Probanden mit jener des Schmerzlevels verglich, zeigte sich folgendes Bild: Wenn eine weibliche Patientin und ein männlicher Patient denselben Schmerzlevel angegeben hatten, wurde der Schmerz der Frauen von außen als geringer eingeschätzt. Die Forschenden vermuten, dass Vorurteile für diese Ergebnisse verantwortlich sind.

Ein Stereotyp laute, dass Frauen ausdrucksstärker seien als Männer – deshalb werde Schmerz von Frauen tendenziell eher unterschätzt, so Elizabeth Losin, eine Autorin der Studie. «Die Kehrseite ist, dass Männer als stoisch wahrgenommen werden. Verzieht ein Mann sein Gesicht, denkt man, er muss extrem schlimme Schmerzen haben.»

Laut Studienergebnis ist es übrigens egal, welches Geschlecht die Schmerzen bewertet. Sowohl weibliche als auch männliche Probandinnen und Probanden nahmen den Schmerz von Frauen weniger ernst als den von Männern. «Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese geschlechtsspezifischen Vorurteile nicht unbedingt zutreffen.» Frauen seien nicht ausdrucksstärker als Männer. «Darum sollte ihr Schmerzausdruck nicht abgewertet werden.»

Psychotherapie statt Schmerzmittel

In einem zweiten Experiment wurde der erste Versuch wiederholt, allerdings mit etwas komplexeren Frageboxen mit geschlechtsspezifischen Stereotypen über Schmerzempfindlichkeit, Durchhaltevermögen bei Schmerzen und den Willen, Schmerz zu melden. Die Probandinnen und Probanden sollten außerdem angeben, wie viele Medikamente oder Psychotherapie-Einheiten (ja, Psycho-, nicht etwa Physiotherapie) sie der Person im Video verschreiben würden und welche Behandlung sie als effektiver beurteilen.

Tatsächlich nannten die Probandinnen und Probanden Psychotherapie häufiger als effektivere Methode für weibliche Patientinnen, während Schmerzmittel als effektiver für männliche Patienten eingeschätzt wurden. Eine Mehrheit wollte Frauen also Psychotherapie gegen Schulterschmerzen verordnen.

«Kann schlimme gesundheitliche Folgen haben»

In der Praxis bekommen Frauen seltener Behandlungen verschrieben, warnt Losin. Auch in der Fachliteratur gebe es große Unterschiede bei der Behandlung von Schmerzen beim jeweiligen Geschlecht. «Das führt zu einer Ungleichheit, weil einige Menschen aufgrund ihrer Demographie bei Schmerzen weniger therapiert werden», so die Forscherin.

Losin und ihr Team hoffen, dass die Studie dazu beträgt, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Gesundheitssystem aufzuzeigen und zu verbessern. Laut Losin geht medizinisches Fachpersonal Patientinnen und Patienten anders an. «Im schlimmsten Fall kann es schlimme gesundheitliche Folgen für Frauen haben, deren Schmerzen nicht ernst genug genommen werden.»

(L'essentiel/Gloria Karthan)