Italiener ruft neben toter Schwester um Coronahilfe

Das Video von Luca F. wurde am Sonntag ins Netz gestellt und tausendfach auf Facebook angesehen. Es zeigt den Italiener vor einem Bett, in dem nach seinen Angaben seine tote Schwester liegt. Sie starb offenbar am Corona-Virus, wie F. mitteilt, und wurde nur 47 Jahre alt. Der Italiener gibt an, in der Nähe von Neapel zu wohnen und dass er seit 24 Stunden mit der Leiche seiner Schwester Teresa in einem Haus eingesperrt sei.

F. könne das Haus nicht verlassen, weil er vermutet, dass seine Schwester am Coronavirus erkrankt sei und er sich möglicherweise auch angesteckt habe, als er seine Schwester mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung habe wiederbeleben wollen. Allerdings bekomme er keinerlei Antworten oder Rückmeldungen von Ärzten und Behörden.

Kann Schwester nicht beerdigen

«Ich warte seit gestern Abend auf eine Rückmeldung der Behörden. Es hat sich niemand gemeldet – Meine Schwester ist hier mit mir in diesem Bett. Tot. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll», so F. Am Montag meldete sich der Italiener mit einem weiteren Video, in dem er angab, dass es nun ärztlich bestätigt sei, dass seine Schwester am Coronavirus starb.

Ein Corona-Test an ihm selbst sei ihm aber verweigert worden, so F. Damit kann er weiter sein Haus nicht verlassen und noch nicht einmal seine tote Schwester beerdigen. Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie hat die italienische Regierung in Europa zu beispiellosen Maßnahmen gegriffen: Ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot für die mehr als 15 Millionen Einwohner der Regionen im Norden des Landes. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 7375.

(L'essentiel)