Britische Mini-​​Insel sucht neuen Pub-​​Wirt und König

Wer sich auf Piel Island wohl fühlen will, muss die Einsamkeit mögen: Die rund 20 Hektare große Insel an der Westküste Englands hat gerade einmal zehn ständige Bewohnerinnen und Bewohner. Zwar wird man mit der Anwesenheit von Seehunden und Vögeln sowie wundervollen Sonnenuntergängen entschädigt, schnell mal einkaufen ist dort aber nicht drin. Zudem herrscht bisweilen raues Wetter.

Was es auf der Insel allerdings gibt, ist ein Pub namens The Ship Inn. Und für dieses suchen die Behörden des Bezirks Barrow Borough nun eine neue Leitung, denn der amtierende Bar-Chef John Murphy ist mittlerweile 73 Jahre alt und will sich allmählich zurückziehen. Zu den Aufgaben des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gehört es auch, sich um die ganze Insel zu kümmern, die von April bis September per Fähre oder bei Ebbe mit einem rund 800 Meter langen, begleiteten Sandspaziergang erreicht werden kann. Viele Camper vom Festland nutzen diese Möglichkeit für ein Bier oder zwei, und manchmal finden auf Piel sogar Partys statt.

«Ich liebe Piel Island innig. Ich genieße die Isolation und auch die Tatsache, dass wir so nahe am industriell geprägten Barrow eine solch wundervolle Insel haben», so Murphy. In Barrow befinden sich vor allem Werften, die unter anderem Atom-U-Boote bauen, wie der «Guardian» berichtet. Murphy weiter: «Auch wenn man stockbesoffen ist, ist die Aussicht von der Insel großartig. Ich habe mittlerweile wohl auf jedem Grashalm geschlafen, betrunken oder nüchtern – und ich liebe es!»

Nach der Bierdusche gibts einen Königstitel

Das Speziellste am Job des Beizers und Inselwarts ist allerdings der Königinnen- oder Königstitel, der mit der Aufgabe einhergeht. Statt einer Krönung wird die entsprechende Person – «King of Piel» genannt – bei Antritt der Stelle im Rahmen einer Zeremonie mit mehreren Eimern Bier übergossen. Danach residiert der König oder die Königin auf einem Thron – wenn sich ein unwissender Gast daraufsetzt, muss er eine Runde für alle anwesenden Gäste bezahlen.

Wer sich nun an sein Motivationsschreiben für die Stellenausschreibung macht, muss aber bedenken, dass er einiges an Durchhaltewillen mitbringen muss: Der Vertrag für den Inselkönig oder die Inselkönigin hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

(L'essentiel/trx)