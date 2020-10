Deutsche Regierung gibt WC-​​Papier-​​Garantie ab

Das WC-Papier: Nicht nur in Luxemburg steht das Haushaltsprodukt für den Lockdown und die dazugehörigen Hamsterkäufe im März. Auch in Deutschland wurde verzweifelt nach WC-Papier gesucht. Nun wird in ersten Supermärkten in Deutschland wieder das Toilettenpapier knapp – allerdings nur im Regal.

Gegenüber der Bild gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Bürgern eine WC-Papier-Garantie. Auf die Frage, ob er den Deutschen garantieren könne, dass es im Verlauf der Pandemie immer genug WC-Papier gebe, sagte Scheuer: «Ja.» Auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bläst ins gleiche Horn. Die CDU-Politikerin sagt: «Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund, die Lieferketten funktionieren.»

«Genug für alle da»

Laut der Bild gab es übers Wochenende in einigen Supermärkten in Deutschland einen kurzen WC-Papier-Notstand. Discounter Aldi verzeichnet «erstmals wieder» einen leichten Anstieg der Nachfrage bei vereinzelten Produkten. Man werde allerdings die Nachfrage im Auge behalten und schnell reagieren. Im Lager gibt es genügend WC-Papier.

Einzelne Engpässe kann es jedoch bei Hamsterkäufen wieder geben. Der Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels schreibt: «Wenn jeder nur das kauft, was er braucht, ist auch genug für alle da.»

(L'essentiel/Sven Forster)