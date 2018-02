Ein Toter bei schwerem Zugunglück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Beim Zusammenstoß zweier Züge in der österreichischen Steiermark ist am Montag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bis zu 20 weitere Menschen wurden verletzt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf das Rote Kreuz meldete.

Nach Angaben der Polizei stießen die beiden Züge gegen 12.45 Uhr im Bahnhof der obersteirischen Gemeinde Niklasdorf aus zunächst unbekannter Ursache seitlich aneinander. Ein Waggon entgleiste.

Einer der beiden Züge, ein EuroCity, war nach Angaben eines Bahnsprechers auf dem Weg von Graz nach Saarbrücken. Bei dem anderen Zug handelte es sich vermutlich um eine S-Bahn. Helfer waren im Einsatz, um die Passagiere zu bergen.

(L'essentiel/fur)