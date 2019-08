So filmte der Spanner aus Madrid unter Frauenröcke

Vor wenigen Tagen flog in Madrid ein Mann auf, der in der U-Bahn mehr als 500 Frauen unter die Röcke gefilmt und die Clips anschließend im Internet veröffentlicht hatte. Es handelt sich bei ihm laut «El Mundo» um den 53-jährigen Kolumbianer Edinson M. Z., der in Madrid in einer Kartoffel-Verpackungsanlage arbeitete. Seine Mitarbeiter seien über sein plötzliches Verschwinden gar nicht wirklich überrascht gewesen, heißt es auf Nachfrage des Mediums. «Wir dachten, er sei auf Drogen und vielleicht tot», hieß es an seinem Arbeitsort. Abgesehen davon sei er stets hilfreich gewesen und habe gebildet gewirkt.

Von seinem illegalen Hobby hatte niemand etwas geahnt. Überall filmte M. Z. Frauen. Nebst dem Schauplatz der U-Bahn wurde in seiner Wohnung Filmmaterial aus dem Supermarkt, aus dem Zug und von der Straße gefunden.

Laut der spanischen Polizei – die ihn auch als «einen der größten Prädatoren weiblicher Privatsphäre» bezeichnet hat – war sein Verhalten zwanghaft. Auch wenn er hätte aufhören wollen, hätte er nicht gekonnt. Jeden Tag ging er erneut auf Jagd, um seine Beute schließlich auf Porno-Sites zu veröffentlichen. Dabei verdiente er mit den Videos kein Geld. Sein Account auf der pornografischen Website hatte aber ganze 1,3 Millionen Views gesammelt.

Von der Polizei verfolgt

Die Videos veröffentlichte er unter dem Hashtag «Upskirting». Damit gemeint sind Filme, die ohne das Wissen der Gefilmten unter deren Rock hoch zum Intimbereich aufgenommen werden. Solche Clips wurden erstmals aus Asien bekannte, sind aber immer häufiger auch in Europa zu finden.

Ein erstes Mal war der Voyeur aus Madrid im März 2019 aufgefallen. Damals entdeckte eine Einheit der spanischen Polizei für Cyberkriminalität mehr als 200 «Upskirting»-Videos auf dessen Account. Auf den Filmen erkannte die Polizei mehrere Madrider U-Bahn-Stationen. Mit Hilfe der Daten, die die Betreiber der Porno-Seite über den Nutzer gesammelt hatte, konnte der Mann schließlich mehr oder weniger identifiziert werden. Abschließende Sicherheit sollte die Polizei aber erst nach dessen Bespitzelung haben.

Keine der Frauen bemerkte etwas

So begann die heimliche Beobachtung des Mannes. Wie sich herausstellte, verfügte Edinson M. Z. über beinahe kein soziales Leben und verbrachte den größten Teil seiner Freizeit allein. Und tatsächlich: Es gelang der Polizei, den Mann auf frischer Tat zu ertappen. Dieser hatte einen dunklen Rucksack bei sich, dessen vordere Tasche leicht geöffnet war. Darin hatte der Mann die Kamera versteckt. Den Rucksack brauchte er nun einfach unter der Frau in der Metro abzustellen, um das illegale Material zu sammeln.

Keine der Frauen, die dem Mann zum Opfer gefallen waren, bemerkte je, dass sie gefilmt wurden. Dies, obwohl der Mann seine Masche über einen längeren Zeitraum hinweg durchzog. Das erste Bildmaterial ist auf Juli 2018 datiert, das letzte auf den 11. Juli 2019 - dem Tag seiner Festnahme.

Bei seiner Verhaftung leistete der Mann noch Widerstand. Das Video- und Fotomaterial, das bei ihm zu Hause gefunden wurde, spricht allerdings für sich. Nun drohen ihm je nach Verbrechen, für die er verurteilt wird, zwischen einem und sieben Jahren Gefängnis.

(L'essentiel/doz)