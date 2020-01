Koala trinkt aus Wasserflasche und stirbt

Das traurige Schicksal von Koala Arnie soll Menschen darauf aufmerksam machen, wie den Tieren auf die richtige Weise zu helfen ist. Arnie erlitt kleine Verbrennungen an den Pfoten, was ihn nicht getötet hätte. Es war die Art und Weise, wie Menschen ihm zu trinken gaben: nämlich aus ihren Trinkflaschen, wie unter anderem «Daily Mail» berichtet. Das Wasser geriet in die Lungen des Tieres, was zu einer Lungenentzündung und schliesslich zu seinem Tod geführt hat.

Michelle Thomas, Besitzerin des Wildlife Tierschutzreservats in Vicotria, sagt zum Portal, sie wolle niemanden anfeinden, sondern nur darauf hinweisen, damit solche Fälle künftig vermieden werden können. Immer wieder tauchen auf Social Media Bilder von Personen auf, die den Koalas Wasser aus ihren Trinkflaschen geben. «Die Leute wollten nur helfen», so Thomas. Sie wüssten nicht, dass dies für die Tiere gefährlich ist.

Wenn jemand einem Koala etwas zu trinken geben wolle, solle er das Wasser in eine Schüssel füllen, sodass das Tier mit dem Kopf nach unten trinken könne. Dies sei der sichere Weg. Normalerweise würden die Tiere den grössten Teil ihres Flüssigkeitsbedarfs mit den Verzehr von Eukalyptusblättern decken. Mit den extrem heissen und trockenen Bedingungen, die wegen der Waldbrände herrschen, sei ihr Wasserbedarf jedoch höher.

(L'essentiel)