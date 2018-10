Bringt die Klimaerwärmung die Pest zurück?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Von Eismumien über lange verschollene Wracks – unter Gletschern und Ewigem Eis verbirgt sich so einiges. Auch Viren, Keime und Bakterien, die längst als ausgestorben galten? Davon ist zumindest ein britischer Professor überzeugt. Peter Frankopan lehrt im weltberühmten Oxford und hat beim «Cheltenham Literature Festival» in einem Vortrag davor gewarnt, dass eine alte Geisel der Menschheit mit fortschreitender Klimaerwärmung wieder auftauchen könnte.

Der Uni-Professor erklärte, dass heute als ausgestorben geltende Erreger in den Permafrostböden und Gletschern konserviert wurden. Das Abschmelzen des Eises würde sie reaktivieren und erneut auf die Menschheit loslassen. Darunter könnte auch nichts geringeres als die Pest sein. Allein in Europa forderte die Pest zu Hochzeiten rund 50 Millionen Menschenleben. Die bakterielle Krankheit wurde damals durch Flöhe auf den Menschen übertragen. Die Erreger ließen Lymphknoten anschwellen und teils sogar platzen, charakteristisch waren die Beulen in den Achseln, der Leistengegend und dem Hals.

Kind stirbt an Milzbrand-Ausbruch

«Wenn die Erde sich weiter erwärmt, geht es nicht darum, dass es schwer wird, auf den Malediven Urlaub zu machen. Es geht darum, was passiert, wenn Permafrostböden auftauen und biologische Bedrohungen freigesetzt werden, die seit Jahrtausenden gefangen waren», zitiert die «New York Times» Frankopan.

Infolge von Krankheiten, die durch den Klimawandel aktiviert werden, gab es bereits ein Todesopfer: 2016 starb ein Zwölfjähriger bei einem Ausbruch von Milzbrand in Nordsibirien – dem ersten seit 75 Jahren. Schuld war wohl ein historischer Friedhof eines indigenen Volkes, das seine Toten zwar in Holzsärgen bestattet, aber nicht vergräbt, weil der Boden zu tief gefroren war. Zumindest früher. Während einer ungewöhnlichen Hitzewelle brach die Krankheit aus und infizierte 70 Menschen.

(sb/L'essentiel/dpa)