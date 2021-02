Reh ohne Körper – Wo ist der Rest?

Jenny McMillan aus Huntington im US-Staat Indiana beobachtete vor zwei Tagen ein Reh in ihrem Garten, das hinter einem Baum stand. Das war nicht selten, da Tiere sich im Winter auf der Suche nach Nahrung oft den bewohnten Gegenden nähern. Dennoch ein schönes Foto. Also griff die Frau zu ihrem Handy und machte ein Bild. Stolz postete sie es auf Facebook.

Das Foto ist speziell, denn während der Kopf des Rehs auf der einen Seite des Baumstammes hervor lugt, scheint das Hinterteil zu fehlen. Auf Social Media warfen einige Nutzer McMillan zunächst vor, das Foto gefälscht zu haben. «Ich habe keine Ahnung, wie der Körper auf dem Foto verschwinden konnte», sagte McMillan gegenüber The Dodo. Das Foto sei gerade im richtigen Moment aufgenommen worden, war ihre Erklärung.

Einige kreative Köpfe haben nun auf McMillans Post mit Vorschlägen reagiert, was mit dem Hinterteil des Rehs passiert sein könnte (siehe Bildstrecke).

Und was glaubst du, wieso bei diesem Bild das Hinterteil des Rehs fehlt? Schreib uns deine Idee in den Kommentaren oder schick uns ein Bild an community@lessentiel.lu.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel/Karin Leuthold)