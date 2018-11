Airline-​​Piloten melden UFO-​​Sichtung über Irland

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Morgen des 9. Novembers spielten sich über Irland außergewöhnliche Dinge ab. Die Pilotin des aus Montreal kommenden British-Airways-Flugs BA94 nahm Kontakt mit der Flugleitstelle Shannon auf. Sie berichtete von einem unbekannten Objekt, das am Jet vorbeiflog, und erkundigte sich, ob das Militär in der Gegend übe.

«Es bewegte sich so schnell», sagte die Pilotin der Boeing 787 laut der «Irish Times». «Es kam von links und drehte dann schnell nach Norden ab. Es war ein sehr helles Licht, das mit sehr hoher Geschwindigkeit verschwand.»

Das Gespräch mit der Flugleitstelle wurde von Airlive, einer Website für Aviatikfreunde, aufgezeichnet. Demnach erklärte der Fluglotse, dass zurzeit keine Militärübungen stattfänden. Die Pilotin sagte dann, dass sich ihr Flugzeug und das Objekt nicht auf Kollisionskurs befunden hätten. Es habe sie einfach gewundert, was es wohl sein könnte.

Weitere Sichtungen

Es war nicht nur die BA-Pilotin, die an diesem Morgen ungewöhnliche Beobachtungen machte. Der Pilot eines Virgin-Airlines-Flugs von Orlando nach Manchester beschrieb einen Meteor oder ein anderes Objekt, das eine Art von «Wiedereintritt in die Atmosphäre» vollzog. Er fügte an, dass weitere Objekte auf der gleichen Flugbahn folgten. Sie seien, von ihrer Warte aus gesehen, sehr hell gewesen. Die Beobachtung wurde von einem dritten Pilot bestätigt, worauf der Virgin-Pilot erleichtert bemerkte: «Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin.»

Die Häufung der Sichtungen hat die irische Luftfahrtbehörde nun veranlasst, eine Untersuchung einzuleiten. Ein Sprecher erklärte der «Irish Times», man untersuche den Vorfall und werde einen Bericht dazu verfassen. Er gab jedoch zu bedenken, dass es wohl kaum Außerirdische von einem anderen Planeten gewesen seien.

(L'essentiel/jcg)