Gynäkologe soll rund 500 Frauen belästigt haben

Die University of Southern California in Los Angeles ist eine international bekannte Privatuniversität. Wegen Belästigungsvorwürfen steht die Schule zurzeit im Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, soll ein Gynäkologe, der seit 1988 im campuseigenen Gesundheitszentrum für die Gesundheit der Studentinnen zuständig war, über Jahrzehnte hinweg hunderte Frauen sexuell belästigt haben.

Die Rede ist von anzüglichen Kommentaren, unangemessenen Fotos und unerwünschten Berührungen. Der Arzt habe sie zum Ausziehen gedrängt und unter dem Vorwand der medizinischen Behandlung begrapscht, so einige der Vorwürfe der Frauen. Beinahe 500 ehemalige und derzeitige Studentinnen haben die Universität deshalb angezeigt.

Uni will Klagen abwenden

Wie die private Hochschule letzte Woche bekannt gegeben hat, will sie einen der teuersten juristischen Vergleiche der US-Universitätsgeschichte schließen, um Klagen abzuwenden. So sollen bis zu 215 Millionen Dollar an ehemalige und aktive Studentinnen ausbezahlt werden.

Die Bedingungen des Vergleichs müssen noch von einem Gericht bestätigt werden. Er sieht vor, dass jede frühere Patientin des Arztes pauschal 2500 Dollar erhält. Wer dazu bereit sei, Details über seine negativen Erfahrungen preiszugeben, könne mit bis zu 250.000 Dollar entschädigt werden, heißt es in einer Stellungnahme.

Von Vorwürfen gewusst

Die USC selbst muss im Umgang mit dem Fall laut Medienberichten große Kritik einstecken. So ergab eine interne Untersuchung, dass die Hochschule seit spätestens 2000 von den Vorwürfen wusste. Dennoch konnte sich der Gynäkologe mit der Universität einigen und 2017 ohne größeres Aufsehen zurücktreten.

Zudem ist es fraglich, ob die Opferanwälte den Vergleich annehmen werden. Einige von ihnen kritisieren laut einem Bericht der New York Times das Angebot der Uni als PR-Aktion und wollen die Klagen gegen die USC weiterverfolgen. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles prüft außerdem ein strafrechtliches Verfahren gegen den Arzt selbst.

