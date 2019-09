Hier spaziert ein Panther auf dem Dach

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es sind ungewöhnliche Szenen, die sich in Nordfrankreich abgespielt haben. Ein Panther ist am Mittwoch auf dem Dach eines Wohnhauses unterwegs und schlendert unbeirrt an den Dachfenstern vorbei. Anwohner trauten ihren Augen kaum und filmten das Tier.

Nach rund zweieinhalb Stunden gelang es der Feuerwehr, die Raubkatze zu betäuben und einzufangen. Wie französische Medien berichten ist noch unklar, woher das Tier entlaufen ist, beziehungsweise wem es gehört. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

A Armentières, il y avait déjà Pascaline et Esmeralda, les "femmes panthères". Ce soir il y en avait une vraie sur les toits de la ville ! Armentières, ville sauvage ! #Panthère pic.twitter.com/VJBcKHrKJS— Benjamin Tison (@benjtison) September 18, 2019

«In meiner 20-jährigen Dienstzeit habe ich so etwas noch nie erlebt», sagt ein Polizist gegenüber einer Lokalzeitung. «Große Schlangen ja, aber eine Raubkatze wie diese? Nein.»

Der Panther wurde vorerst der Animal Protection League übergeben, wie LeParisien schreibt. Tatsächlich handelt es sich um ein Jungtier im Alter von fünf bis sechs Monaten und der Größe eines Labradors, so die Experten. Mittlerweile wurde der Panther dem Zoo in Maubeuge anvertraut.

(L'essentiel/kat)