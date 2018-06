Schwule Schwäne kämpfen um Becher-​​Babys

Artikel per Mail weiterempfehlen

Statt Ruhe und Erholung zu finden, bekamen es Badegäste am Grundlsee in der Steiermark mit einem aggressiven Schwanenpaar zu tun. Die Tiere verteidigten ihr Revier so rabiat, dass einige Personen mit großen Fleischwunden ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Das Gebaren der Vögel verblüffte sogar Experten, wie die Zeitung Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) schreibt. Besonders ernst sei die Situation für die Schwimmer vor Ort gewesen, so das Blatt weiter. Die Tiere hätten immer wieder versucht, sie unter Wasser zu drücken.

Zwangsumsiedlung statt Tötung

Die Situation wurde schließlich so schlimm, dass sich der Bürgermeister der Gemeinde, Franz Steinegger, zum Handeln gezwungen sah. «Laut Gesetz muss ich bei Gefahr in Verzug die Tötung der Tiere veranlassen», so der Politiker.

Doch dazu kam es zum Glück nicht, weil er mit Alexander Groder, der eine Auffangstation für Wildtiere betreibt, eine bessere Lösung fand. Groder fing daraufhin die wildgewordenen Schwäne ein und zügelte sie in eine Teichanlage in Tirol, wo sie niemandem mehr gefährlich werden können.

Aus Mangel an eigenen Jungen Becher adoptiert

Der Tierretter hat eine Ahnung, warum die beiden Vögel die Badegäste derart angingen. Laut ihm handelt sich wohl um ein schwules Paar, bei dem ein Vogel den anderen dominiert. «Ich könnte mir vorstellen, dass die Aggressionen auch daher rühren», so Groder laut OÖN.

Definitiv eine Rolle gespielt haben dürfte der Umstand, dass Schwäne einen starken Beschützerinstinkt haben: Sobald jemand ihrem Nest zu nahe kommt, gehen sie zur Verteidigung über.

Dies vor allem, wenn sie Nachwuchs haben wie das schwulen Schwanenpaar am Grundlsee – weil sie keine eigenen Jungen bekommen können, hatten die beiden kurzerhand einen bunten Plastikbecher adoptiert, wie die österreichischen Medien schreiben.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden bisher bereits bei rund 1500 Tierarten beobachtet. Die Bandbreite reicht vom Balzen über dauerhafte Paarbindungen bis hin zu Paarungsverhalten (siehe Bildstrecke).

(L'essentiel/fee)