Ehemann ließ Frau ohne ihr Wissen Kind abtreiben

Ein Schweizer Strafgericht muss am 5. Februar über einen außergewöhnlichen Fall urteilen. Außergewöhnlich deshalb, weil ein strafbarer Schwangerschaftsabbruch nur höchst selten von einem Gericht beurteilt werden muss und vor allem, weil das Opfer in diesem Fall nicht einmal von seiner Schwangerschaft wusste.

Die Frau kommt aus dem Kosovo und kam im Sommer 2014 im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz zu ihrem Mann. Das Paar wohnte zusammen mit der Mutter des Ehemannes. Die 26-Jährige lebte wie in einem Gefängnis. Wie in der Anklage der Staatsanwaltschaft geschildert wird, durfte sie die Wohnung nicht allein verlassen und wurde jeweils eingeschlossen, wenn ihre Schwiegermutter oder der Mann außer Haus waren. Das Festnetztelefon hätten die Beschuldigten jeweils eingeschlossen und auch das Mobiltelefon hatte ihr ihr Gatte weggenommen.

Vorgeworfen werden dem Mann auch wiederholte Gewalt gegen seine Frau. Er schüchterte seine Frau systematisch ein. Als im November 2014 ihre Monatsblutung ausblieb, erzählte sie ihrer Schwiegermutter davon. Diese erzählte ihrem Sohn sogleich, dass seine Frau schwanger sei. Zusammen schmiedeten sie ein Komplott. Der Mann organisierte einen Termin bei einer Gynäkologin. In seinem Beisein stellte diese mittels Ultraschall die Schwangerschaft dann zweifelsfrei fest. «Sofort übernahm der dominant auftretende Ehemann die Gesprächsführung und behauptete der Ärztin gegenüber, dass er und seine Frau das Kind nicht haben wollten», heißt es in der Anklage. Seine Frau sprach kein Deutsch und verstand nicht einmal ansatzweise, was ihr Mann und die Gynäkologin miteinander besprachen.

«Während der vorgegaukelten Übersetzung drohte er seiner Frau mehrfach damit, dass er ihrem Vater oder ihrem Bruder etwas antun werde, wenn sie sich der Ärztin gegenüber etwas anmerken lassen und ihre Fragen nicht einfach bejahen würde.»

Die Gynäkologin schöpfte offenbar nicht den geringsten Verdacht und gab der «unwissenden und eingeschüchterten» Frau bei der dritten Konsultation das Abtreibungsmittel Cytotec.

Das Martyrium der jungen Frau, wie es die Staatsanwaltschaft nennt, endete erst, als sie sich am 11. Dezember 2014 nicht mehr anders zu helfen wusste, als aus dem Fenster laut nach Hilfe zu rufen. Eine Person habe daraufhin die Polizei verständigt, die sie schließlich befreite.

