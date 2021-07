Tsunami bedroht Küsten von Alaska und Hawaii

Der «National Weather Service» hat eine Tsunami-Warnung für Alaska ausgesprochen. Gefährdet sei das Gebiet rund um das Küstendorf Chignik, sagt der US-Wetterdienst, der ein Erdbeben der Stärke 8.1 erfasste. Ob und wie stark die Inseln des US-Außengebiets «Commonwealth der Nördlichen Marianen» betroffen seien, werde nun untersucht. In Gefahr seien unter anderem Guam, Rota, Tinian und Saipan.

Auch das «European-Mediterranean Seismological Centre» registrierte mehrere Erdbeben in der Region. Eines davon mit Stärke 8,2, was laut der Richterskala «sehr stark» ist. Die Beben könnten Schäden in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern verursachen.

Laut der «United States Geological Survey» ereignete sich das Beben in Alaska am Mittwochabend Ortszeit, etwa 91 Kilometer südöstlich der Stadt Perryville. Die US-Erdbebenwarte sprach eine Tsunami-Warnung für Südalaska und die Alaska-Halbinsel aus. Alaska liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinanderstoßen. In diesem Gebiet kommt es häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

Laut dem «Pacific Tsunami Warning Center» ist auch Hawaii bedroht. Die ersten durch das Erdbeben ausgelöste Wellen könnten die Insel in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) erreichen.

