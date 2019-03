Pilot wollte kurz nach Start wieder umkehren

Am Sonntagmorgen ist in Äthiopien ein Flugzeug abgestürzt.

Es befanden sich 157 Personen an Bord.

Das Flugzeug war auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi.

Es gibt keine Überlebenden.

Tiefer Krater

An der Absturzstelle bot sich ein schreckliches Bild: Ein AFP-Reporter berichtet von einem tiefen Krater am Unglücksort. Flugzeugteile und persönliche Gegenstände der Passagiere würden weit verstreut herumliegen und Rettungskräfte menschliche Überreste aus dem Flugzeugwrack bergen.

Foto: Keystone

Ursache unklar

Die Absturzursache ist nach wie vor unklar. Das Flugzeug selbst war neu – Medienberichten zufolge hatte Boeing die Maschine erst im November an Ethiopian Airlines ausgeliefert.

Ethiopian Airlines gehört zu hundert Prozent dem äthiopischen Staat. In den vergangenen Jahren ist die Fluglinie auf Expansionskurs gegangen. Mit einer Flotte von mehr als hundert Maschinen ist sie die grösste auf dem afrikanischen Kontinent.

EDA

Beim Flugzeugabsturz in Äthiopen sind fünf Deutsche ums Leben gekommen, wie die EDA in einer Medienmitteilung schreibt.

Pilot wollte umkehren

In der Pressekonferenz gab Ethiopian Airlines bekannt, das der Pilot Probleme mit dem Flugzeug bekundete und um eine Rückkehr an den Flughafen bat. Diese Anfrage wurde vom Tower gutgeheißen.

In a press conference the Ethiopian Airlines CEO stated that the pilot of #ET302 reported difficulties with the aircraft to ATC. He was given clearance to return to the airport. — Aviation Safety Net (@AviationSafety) 10. März 2019

Nationalitäten bekannt

Beim Absturz sind 157 Personen ums Leben gekommen. Die Insassen hätten 33 verschiedene Nationalitäten gehabt. Unter den Toten seien 32 Kenianer und 17 Äthiopier, sagte ein Airline-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die übrigen Todesopfer kommen aus Kanada, Italien, Indien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Ägypten.

BREAKING: Authorities say Canadians, Chinese, Americans, Italians, Indians, French, British, Egyptians among those killed in Ethiopian plane crash. — The Associated Press (@AP) 10. März 2019

Boeing

Der Flugzeughersteller Boeing hat sich auf Twitter zum Unglück geäußert.

Boeing Statement on Ethiopian Airlines Flight 302: https://t.co/0jyiFuGHIE pic.twitter.com/NfE5S4LSlz — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 10. März 2019

EDA

Ob sich beim tödlichen Flugzeugabsturz auch Schweizer unter den Opfern befinden ist noch unklar. Das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten schreibt auf Anfrage: «Das EDA hat Kenntnis vom Absturz eines Passagierflugzeuges der Ethiopian Airlines, welche sich auf dem Flug zwischen Addis Abeba und Nairobi befand. Die Schweizer Vertretung in Addis Abeba steht in Kontakt mit den zuständigen örtlichen Behörden. Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor.»

CEO vor Ort

Der CEO von Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, ist an der Unglücksstelle eingetroffen und macht sich ein Bild vom Absturz. Er bestätigte gegenüber den Medien, dass es keine Überlebenden gibt.

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10. März 2019

Augenzeuge

Ein Augenzeuge sagt zu BBC, der Absturzort befinde sich südlich der Stadt Bishoftu. «Die Explosion war gewaltig. Wegen des heftigen Feuers konnten wir nicht in die Nähe der Absturzstelle gehen. Die Feuerwehr traf erst um 11 Uhr ein, das Flugzeug stürzte um 8 Uhr ab. Alles war am brennen. Niemand konnte das überleben.»

Nairobi

Kollegen, Freunde und Familienangehörige warten in Nairobi auf Informationen über den Flugzeugabsturz in Äthiopien. Das Flugzeug hätte um 10.30 Uhr Ortszeit auf dem Jomo Kenyatta International Airport landen sollen.

Keine Überlebenden

Wie eine Sprecher der Regierung mitteilte, gebe es beim Flugzeugabsturz keine Überlebenden. Insgesamt befanden sich 33 Nationalitäten an Bord. Ob auch Schweizer beim Unglück ums Leben gekommen sind, ist noch unklar. Unter den Todesopfern sollen sich auch acht chinesische Staatsbürger befinden.

Boeing 737 MAX

Bereits im Oktober ist eine Boeing 737 MAX kurz nach dem Start abgestürzt. Beim Lion-Air-Flug 610 verloren 189 Menschen ihr Leben, als die Maschine der Lion Air nordöstlich von Jakarta ins Meer stürzte.

Regierungschef

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed sprach den Angehörigen sein Beileid aus. «Wir möchten den Familien von denen, die heute auf einem planmässigen Ethiopian-Airlines-Flug nach Nairobi in Kenia ihr Leben verloren haben, unser tiefes Mitgefühl aussprechen», hiess es in einer Beileidsbekundung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10. März 2019

Absturz 2010

Zuletzt war ein Passagierflugzeug der Ethiopian Airlines im Jahr 2010 in einen schweren Unfall verwickelt. Damals explodierte eine Boeing 737-800 Nach dem Start im Libanon - 83 Passagiere und sieben Crewmitglieder kamen ums Leben.

Bestätigung

«Wir bestätigen hiermit, dass unser planmäßiger Flug ET302 von Addis Abeba nach Nairobi heute in einen Unfall involviert war», erklärte die Airline. Die Maschine hob demnach um 8.38 Uhr vom Flughafen Bole International ab, sechs Minuten später brach der Kontakt zu ihr ab. Such- und Rettungsmaßnahmen seien eingeleitet worden.

Flugzeugabsturz

Eine Boeing 737 ist auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi abgestürzt. Der Kontakt mit der Maschine sei kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt abgebrochen, teilte die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines am Sonntag mit. An Bord waren demnach 149 Passagiere und acht Crewmitglieder.

(L'essentiel/uten/sda)