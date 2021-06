Mörder zweier 15-​​Jähriger beantragt erneut Freilassung

Im Jahre 1988 wurde Colin Pitchfork wegen der Vergewaltigung und Ermordung zweier junger Mädchen in Naroborough zu zweifacher lebenslanger Haft verurteilt. Die Mädchen Lynda Mann und Dawn Ashworth waren bei ihrer Ermordung in den Jahren 1983 und 1986 beide fünfzehn Jahre alt. Wie «Sky News» berichtet, ist Pitchfork der erste Mann, der mittels DNA-Beweisen als Täter hatte überführt werden können.

Nun beschloss der zuständige Bewährungsausschuss seine mögliche Freilassung: «Nach Berücksichtigung der Umstände seiner Straftat, der Fortschritte in der Haft und der bei der Anhörung vorgelegten Beweise, war das Gremium davon überzeugt, dass Herr Pitchfork für die Freilassung geeignet ist», heißt es.

Antrag auf Bewährung mehrfach abgelehnt

Mehr als 1100 Seiten mit Informationen und Aussagen über den heute 61-Jährigen wurden von dem Gremium gesichtet. Dazu kamen Aussagen von Bewährungshelfern, der Polizei und Psychologen. Von seiner lebenslangen Haft müsste er mindestens 30 Jahre absitzen, um vorzeitig entlassen zu werden. Sein letzter Antrag auf Bewährung wurde 2018 – nach 33 Jahren verbüßter Haft – abgelehnt, wie «BBC» schreibt.

Die Bewährungsauflagen einer möglichen Freilassung wären an strenge Bedingungen geknüpft, wie der Wohnsitz an einer ausgewiesenen Adresse, die Teilnahme an Lügendetektortests sowie besondere Einschränkungen in Bezug auf den Kontakt mit Kindern. Die provisorische Entscheidung des Bewährungsausschusses gilt für 21 Tage, bis Justizminister Robert Buckland entweder beschließt, das Urteil zu genehmigen oder Berufung einzulegen.

Zwei Morde innerhalb drei Jahren

Colin Pitchfork war von Beruf Bäcker und 22 Jahre alt, als er 1983 die damals 15-jährige Lynda Mann vergewaltigte und anschließend mit ihrem Schal erwürgte. Ihre Mutter erzählte in einem Interview von «ITV Studios», ihre Tochter habe auf die Kinder einer Frau an derselben Straße aufgepasst und sei nicht nach Hause gekommen. Bei dem Tathergang soll sein kleiner Sohn im Auto geschlafen haben. Pitchfork fuhr nach der Tat nach Hause und brachte ihn zu Bett. Drei Jahre später, weniger als eine Meile von dem letzten Tatort entfernt, vergriff er sich an der ebenfalls 15-jährigen Dawn Ashworth. Die Pathologin in diesem Fall sprach von einem «brutalen sexuellen Übergriff».

Speichel und Blut von 5000 Männern

Die Taten wurden erst einem 17-jährigen Einheimischen angelastet, der einen der Morde – fälschlicherweise – gestand. Mit einem noch nie zuvor durchgeführten Massen-DNA-Test, mit dem Speichel oder Blut von 5000 Männern aus drei Dörfern getestet wurde, konnte Pitchfork schließlich als Täter überführt werden. Wie «Sky» berichtet, bekannte sich Pitchfork 1987 beider Morde schuldig und wurde zu einer zweifachen lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der damalige Chief Detective David Baker sagt im Video-Interview: «Hätten wir ihn nicht überführt, hätte er genau so weiter gemacht und wäre wahrscheinlich zum Serienkiller geworden.» Lyndas Mutter erzählt, seine Antwort auf die Frage warum es Lynda traf, war: «Weil sie da war.»

