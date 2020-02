Greta-​​Perücken empören Klimaaktivisten

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist im Faschings-Business angekommen. Der Schweizer Online-Händler «Funshop» hat nämlich sein Sortiment um eine Perücke mit langen braunen Zöpfen erweitert. Modell dafür steht eine grimmig blickende Frau in einem knallgelben Regenmantel. Dass die Perücke auch für Männer geeignet ist, demonstriert ein Model mit ebenso grimmigem Gesichtsausdruck.

«Erkläre den Umweltsündern den Krieg und zeige der Welt, dass sie kurz vor dem Abgrund steht», preist der Händler die Greta-Perücke für 18 Euro an. Und er verspricht: «Ob uns die Entschuldigungen ausgehen oder die Zeit, ob am nächsten Klimastreik oder an der nächsten Kostümparty – mit dieser Perücke wirst du auf jeden Fall alle Blicke auf dich ziehen!»

Bewegung «wird nicht ernst genommen»

Die «Greta-Zöpfe», die man idealerweise mit einer Strickmütze trage, bewirbt er so: «Manchmal trägt sie einen Zopf, manchmal zwei. Jedenfalls kann man sich mit den Greta-Zöpfen mit ihr solidarisieren oder andere schockieren. Das ist euch überlassen.»

Bei Klimaaktivisten in der Schweiz kommt der Greta-Haarschmuck schlecht an. «Das Angebot zeigt, dass die Klimabewegung nach wie vor nicht ernst genommen wird», sagt Lena Bühler, Mitglied der Medien-Arbeitsgruppe vom Klimastreik Schweiz. Immer mehr Anbieter versuchten, aus Greta Thunberg Kapital zu schlagen, kritisiert sie. «Das ist geschmacklos, denn eigentlich müssen wir uns darum kümmern, die Klimakrise zu überwinden.»

Auch Klimaaktivist Dominik Waser findet das Angebot abstoßend. «Es ist traurig, dass Leute damit auf Kosten einer autistischen Jugendlichen amüsieren können», sagt er. Leider werde Greta von vielen Leuten nicht als Mensch, sondern als Figur wahrgenommen. «Dadurch hält der Markt solche Verulkungen für legitim. Dies ist es aber definitiv nicht.»

