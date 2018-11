Werbespot wird verboten und geht trotzdem viral

Die britische Supermarkt-Kette «Iceland» plante einen Werbespot, der zur Weihnachtszeit gesendet werden sollte. Der ursprünglich von Greenpeace erstellte Clip thematisiert die Abholzung des Regenwaldes. Darin wird die Geschichte von Orang-Utan «Rang-Tan» erzählt, der in dem Kinderzimmer eines kleinen Mädchens Gegenstände beschädigt.

Dann wird die Perspektive des Orang-Utans gezeigt, wie der Mensch in die Welt des Affen eindringt und den Lebensraum seiner Artgenossen zerstört. Dabei beschreibt er: «Da ist ein Mensch in meinem Urwald und ich weiß nicht was ich tun soll.»

Nun wurde die Ausstrahlung des Clips verboten. Die Medienaufsicht «Clearest» hat den Spot als zu politisch eingestuft. «Iceland» reagierte darauf mit der Veröffentlichung des Clips auf Twitter.

You won’t see our Christmas advert on TV this year, because it was banned. But we want to share Rang-tan’s story with you…

Will you help us share the story?https://t.co/P8H61t6lWu