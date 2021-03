Schwester glaubt nicht an die Reue von Benno Neumair

Zwei Monate lang beteuerte Benno Neumair seine Unschuld, Anfang Woche gestand er schließlich, seine Mutter Laura Perselli und seinen Vater Peter Neumair getötet zu haben. Wie sein Anwalt Flavio Moccia gegenüber Alto Adige sagte, sei das Schuldbekenntnis nach einem «starken und intensiven psychischen Zusammenbruch» erfolgt.

Doch die Schwester des Verdächtigen, Madé Neumair, glaubt nicht, dass Bennos Geständnis etwas mit Reue zu tun habe. In einem Brief, den sie über ihren Anwalt an die italienischen Medien schickte, schrieb die Ärztin: «Es ist einfach zu verstehen, dass er sich zur Tat bekannte, nachdem eine der Leichen aufgetaucht ist, die eindeutig Anzeichen von Gewalt zeigt.»

Madé Neumair wusste seit dem 6. Januar, dass Benno die Eltern tötete

Sie habe am Montag aus den Medien erfahren, dass der 30-Jährige die Tat zugegeben hatte. Selber habe sie jedoch schon am zweiten Tag nach dem Verschwinden ihrer Eltern gewusst, dass Benno die Mutter und den Vater umgebracht haben musste. Sie staune heute, wie sie es damals geschafft habe, sich Benno gegenüber ruhig zu verhalten, während es für Ermittler und alle Anderen «schmerzhaft offensichtlich wurde, dass Benno am Abend des 4. Januar meine Mutter und meinen Vater kaltblütig getötet hat.»

Auffallend in Madés Schreiben: Sie nennt Benno stets bei seinem Namen, in keinem Moment nennt sie ihn Bruder. Sie erinnere sich noch gut an die Zeit, als Benno noch auf freiem Fuß gewesen sei und die Polizisten, die zu Hausdurchsuchungen kamen, vom Balkon aus mit arrogantem Blick betrachtete. «Am Telefon beschwerte er sich bei mir darüber, wie leidig ihm all die ‹seltsamen Fragen› der Journalisten waren. Ich hörte ihn in verschiedenen Interviews mit seiner eisigen Stimme reden, wie er spontan irreführende Theorien und offensichtliche Lügen erfand».

Madé Neumair schreibt, sie fühle sich ihren Eltern sehr nahe. Keine mögliche Verurteilung Bennos könne jemals das kompensieren, «was mir in wenigen Stunden mit bloßen Händen weggenommen wurde. Trotzdem glaube ich fest daran, dass die Wahrheit gewinnen kann. Mein Herz ist in diesem Moment gefüllt mit der Liebe und der Dankbarkeit, die ich für meine Eltern empfinde.» Laut Alto Adige wurde Benno Neumair am Dienstag einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen.

Benno erwürgte seine Mutter mit einem Kletterseil

Die Obduktion an der Leiche von Laura Perselli aus Bozen zeigen, dass die 68-jährige Mutter von Benno Neumair mit einem Bergsteigerseil stranguliert wurde. Der Sohn dürfte zuvor alles sorgfältig geplant haben. Laut einem Gerichtsmediziner hatte Laura Perselli nicht einmal Zeit, auf die Attacke zu reagieren. An der Leiche hatte der Forensiker keinerlei Verletzungen entdeckt, die normalerweise durch Abwehrversuche entstehen.

Die 68-jährige Laura Perselli und der 63 Jahre alte Peter Neumair verschwanden am Abend des 4. Januars. Die Ermittler warfen Sohn Benno früh vor, die beiden getötet und die Leichen in der Etsch entsorgt zu haben. Der 30-Jährige sitzt seit dem 29. Januar in Untersuchungshaft.



(L'essentiel/Karin Leuthold)