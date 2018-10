Mamas wecken schneller als Rauchmelder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kinder schlafen tiefer und fester als Erwachsene. So tief und fest, dass sie manchmal sogar das schrille Geräusch von Rauchmeldern überhören. Eine gefährliche Angelegenheit, denn wenn es brennt, zählen oft Sekunden. Eine Studie aus den USA hat sich mit dem Phänomen beschäftigt und herausgefunden, dass es etwas gibt, was besser und zuverlässiger wirkt, als jeder noch so schrille Alarm: die Stimme der Mutter.

Die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten die amerikanischen Kinderärzte kürzlich im Fachmagazin «Journal of Pediatrics». Darin erläuterten sie, dass sie zwei Gruppen von Kindern testeten, eine Gruppe wurde nur mit dem Alarm des Feuermelders geweckt und bei einer weiteren Gruppe mischten sie dem Ton noch eine Aufnahme der Stimme der Mutter hinzu.

Manche Kinder wachen trotz Alarm gar nicht erst auf

Insgesamt nahmen 176 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren im Schlaflabor an der Studie teil. Auffallend dabei: Was die Mütter sagten war egal, in 86 bis 91 Prozent der Fälle reichte der Klang ihrer Stimme vollkommen aus, um die Kinder wach zu bekommen. Beim bloßen Alarm waren es gerade mal 53 Prozent.

Außerdem brauchten diese Kinder durchschnittlich fast fünf Minuten, um richtig wach zu werden und den Raum in dem der Feueralarm losgegangen war, zu verlassen. Besonders gefährlich: Manche der Kinder wachten auch einfach gar nicht auf. Kinder, die von der Stimme ihrer Mutter geweckt worden waren, brauchten gerade mal zwischen 18 und 28 Sekunden.

(sb/L'essentiel)