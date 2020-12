Verlorene Container wurden bislang nicht gefunden

N.a.v. berichtgeving/melding containers in de Duitse Noordzee, ongeveer 100 mijl boven Schiermonnikoog. Deze informatie hebben we ook ontvangen. We staan in contact met @Rijkswaterstaat en Duitse collega’s. Meer details hebben we nog niet en wachten verdere informatie af. — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) December 9, 2020

Auf der Nordsee läuft weiter die Suche nach möglicherweise verlorenen Containern - bislang haben die Behörden aber nichts gefunden. «Wir konnten bislang keine Container identifizieren», sagte Mike Brodhagen, erster nautischer Sachbearbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven am Donnerstag. Das Mehrzweckschiff «Neuwerk» sei weiter vor Ort und habe auch in der Nacht mögliche Stellen mit einem Sonar abgesucht. Sofern es Container gebe, seien diese auf dem Meeresgrund zu suchen. «Wir gehen nicht davon aus, dass da etwas treibt», sagte Brodhagen.

Die Suche im Gebiet Weiße Bank, etwa 100 Seemeilen (185 Kilometer) westlich von Sylt, war am Mittwoch gestartet worden, nachdem ein niederländischer Fischer von dort gemeldet hatte, dass sein Netz sich an versunkenen Containern verfangen habe. Auch die niederländische Küstenwache hatte aufgrund dieser Angaben von Containern in dem Gebiet berichtet.

Warnung an alle Schiffe

Die deutschen Behörden hatten daraufhin Schiffe gewarnt und angeordnet, das Seegebiet weiträumig zu umfahren. Diese Warnung bestehe weiterhin, sagte Brodhagen. Schiffe sollten sich nicht in dem Gebiet aufhalten - auch nicht zum Fischen.

Die Suche laufe weiter, auch um abzuklären, was die Meldung möglicherweise noch ausgelöst haben könnte. Denkbar wären etwa natürliche Hindernisse wie große Steine auf dem Meeresboden, sagte Brodhagen.

(L'essentiel/DPA)