Dicke Zooschlangen müssen jetzt ins Fitness

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn es etwas gibt, das Menschen nicht im Zoo sehen wollen, dann sind es Tiere, die nur träge in der Ecke liegen. Dessen ist sich auch der Melbourne Zoo bewusst. Er hat beschlossen, das zu verhindern und den auserwählten Tieren – zunächst sind dies Schlangen und Reptilien – gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

Herausgekommen ist die weltweit erste Hydrogymnastikanlage (siehe Video oben), wie der Zoosprecher Jesse Failla sagt. Dabei handele es sich um ein wohltemperiertes Wasserbecken, durch das kontinuierlich Wasser fließe. Die Tiere «müssen stetig dagegen anschwimmen, was sie ganz nebenbei fit werden lässt».

So erhöhe sich der Muskeltonus der Tiere im gleichen Maß wie der ihrer wild lebenden Artgenossen, so Faillas Kollege Alex Mitchell in einer Mitteilung.

Lebensrettende Funktion

Die Tiere bleiben demnach so lange in dem Becken, bis sie Anzeichen von Müdigkeit aufweisen. Das sei bei den meisten Arten nach vier bis fünf Minuten der Fall. Dann heben die Pfleger sie aus dem Wasser heraus. Nur die Texas-Klapperschlangen (Crotalus atrox) hielten sich gern länger im Wasser auf.

Welch große Rolle die Hydrogymnastikanlage spielen kann, zeigt der Fall der ebenfalls darin badenden Dreistreifen-Scharnier-Schildkröte (Cuora trifasciata). Sie ist vom Aussterben bedroht, was bedeutet, dass jedes einzelne noch vorhandene Exemplar bewahrt werden und fit gehalten werden muss.

Die Entwicklung des tierischen Gyms hat nach Angaben des Zoos mehrere Jahre in Anspruch genommen.

(L'essentiel/fee)