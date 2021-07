Methamphetamin im Wasser macht Fische süchtig

Forellen können in freier Natur süchtig nach Methamphetamin werden, wenn sich die Droge im Wasser ansammelt: Dies fand der tschechische Verhaltensforscher Pawel Horky von der Universität Prag in einer am Dienstag publizierten Studie heraus.

Horky und sein Team wollten herausfinden, wie illegale Drogen im Abwasser das Verhalten von Fischen beeinflussen, wie CNN berichtet. Sie setzten dazu 40 Forellen in einen Tank, in dem das Wasser mit einem Level an Methamphetamin belastet war, wie man es in Flüssen schon gemessen hatte. Nach acht Wochen transferierten sie die Fische in einen Tank mit sauberem Wasser.

Danach prüften sie regelmäßig, ob die Fische an einer Art Entzugserscheinung litten: Sie bekamen die Wahl zwischen sauberem und mit der Droge versetztem Wasser. Eine andere Gruppe von 40 Fischen, die nie mit Meth in Kontakt gekommen waren, diente als Vergleichsgruppe.

Fische verändern durch Drogen ihr Verhalten

Das Ergebnis war eindeutig: Die Fische, die acht Wochen lang der Droge ausgesetzt waren, entschieden sich weiterhin für das kontaminierte Wasser. Daraus schlossen die Wissenschaftler, dass die Tiere unter Entzugssymptomen litten. Zudem waren diese Fische weniger aktiv als jene, die nie in Kontakt mit Meth gekommen waren. «Fische reagieren empfindlich auf die schädlichen Wirkungen vieler neurologisch aktiver Drogen, von Alkohol bis Kokain, und können in ähnlicher Weise wie Menschen eine Drogenabhängigkeit entwickeln, die mit dem Dopamin-Belohnungsweg zusammenhängt», erklärte Horky gegenüber CNN.

Der Forscher vermutet, dass wild lebende Fische durch Drogen dazu verleitet werden könnten, sich näher bei Ableitungen von Wasseraufbereitungsanlagen aufzuhalten, wo das Wasser stärker kontaminiert ist. Obwohl diese Umgebung für die Fische ungesund sei, würden sie dort den Rausch suchen. Horky: «Solche Effekte könnten die Funktionen ganzer Ökosysteme beeinflussen, sowohl was das Verhalten einzelner Tiere als auch deren Population betrifft.»

2018 hatten US-Forscher in Muscheln an der US-Westküste schon eingelagerte Spuren von verschreibungspflichtigen Opiaten wie Oxycodon gefunden. Britische Kollegen wiesen ein Jahr später Reste illegaler Drogen und Medikamente in Süßwasserkrebsen nach.

(L'essentiel/trx)