Montenegros Polizei findet über eine Tonne Kokain

AKCIJA "187":

⬇️@PolicijaCG u saradnji sa @CgUprava zaplijenila 1⃣.2⃣0⃣5⃣ pakovanja opojne droge kokain u mjestu Mojanovići, u Zeti, ukupne težine preko 1⃣ tone.

Droga je pronađena u pošiljci banana.

Dvije osobe lišene su slobode.@MupCg pic.twitter.com/r4bA5lAKcW — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) August 27, 2021

Die montenegrinische Polizei hat in der Nacht zum Freitag mehr als eine Tonne Kokain gefunden und sichergestellt. Zwei Personen wurden festgenommen, teilte die Behörde über Twitter mit. Das Rauschgift sei in 1200 Päckchen angekommen und in Containern mit Bananen gefunden worden. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.

Montenegrinische Medien sprachen vom bisher schwersten Schlag gegen die Drogenmafia in dem kleinen Balkan- und Adrialand. Das Kokain sei in mehreren Lagern in der Umgebung der Hauptstadt Podgorica gefunden worden, hieß es in den Berichten.

Polizeihauptquartier in der Nacht weiträumig abgesperrt

Das Portal der Tageszeitung «Vjiesti» berichtete, dass die Polizei das Areal rund um das Polizeihauptquartier in der Nacht weiträumig abgesperrt hatte, als das beschlagnahmte Rauschgift dorthin gebracht wurde.

Montenegrinische Clans kontrollieren einen Teil des Kokainschmuggels von Lateinamerika nach Europa. Sie sind für ihre Skrupellosigkeit und Brutalität berüchtigt. Zwei Kartelle aus der Küstenstadt Kotor liefern sich seit Jahren eine blutige Fehde, die weltweit ausgetragen wird. Zu Morden an jeweiligen Rivalen kam es unter anderen auch in Deutschland, Österreich und Griechenland.

(L'essentiel/dpa)