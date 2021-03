Reichster Mann Tschechiens stirbt bei Heli-​​Absturz

Der Milliardär Petr Kellner ist bei einem Hubschrauberabsturz im Alter von 56 Jahren ums Leben gekommen. Er galt als reichster Tscheche. Zu dem Unglück kam es bereits am Samstag bei einer Helikopter-Skitour nahe dem Knik-Gletscher in Alaska, wie US-Behörden am Montag mitteilten.

Bei dem Absturz starben vier weitere Menschen, darunter der Pilot. Die Ursache war noch unklar. Die Beisetzung Kellners werde im engsten Familienkreis erfolgen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf eine Sprecherin seiner Investmentgruppe PPF.

Erfolgreiche Springreiterin zur Tochter

Die Zeitschrift Forbes schätzte Kellners Vermögen auf umgerechnet knapp 15 Milliarden Euro. PPF ist neben der EPH-Gruppe zu 50 Prozent an dem Lausitzer Braunkohleförderer Leag beteiligt. Weitere Beteiligungen sind das Kreditunternehmen Home Credit, das vor allem in Russland und China aktiv ist, die Medienfirma CME mit dem Privatfernsehsender Nova und der Onlinehändler Mall.cz.

Der am 20. Mai 1964 in Nordböhmen geborene Kellner hatte mit dem Verkauf von Kopiergeräten begonnen. Er hinterlässt vier Kinder, darunter die international erfolgreiche Springreiterin Anna Kellnerova.

(L'essentiel/dpa/her)