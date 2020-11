Schon gewusst? In Amerika gibt es drei Luxemburgs!

In Iowa, Minnesota und Wisconsin gibt es drei Städte namens «Luxemburg». Sie sind Überbleibsel der ausgeprägten Einwanderung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie Sara Jacoby, Direktorin der Luxembourg American Cultural Society L'essentiel bestätigt: «Mitten der Krise verließen die meisten Bauern Luxemburg, um sich dort niederzulassen, wo sie zu der Zeit Land für kaum einen Dollar bekamen.»

Die luxemburgische Kultur und die luxemburgischen Traditionen seien seither immer noch sehr lebendig, vor allem in der Gegend von Chicago: «Jedes Jahr Mitte August wird die Schobermess auf gleiche Weise organisiert wie die Schueberfouer im Großherzogtum. Im belgischen Wisconsin, wo ich geboren wurde, gibt es auch jedes Jahr ein luxemburgisches Festival.»

Für welchen Kandidaten schlagen die Herzen der Luxemburger in den Vereinigten Staaten? Sara Jacoby hat darauf keine klare Antwort: «Es hängt wirklich vom Staat ab, in dem sie leben. Einige sind blau (Demokraten) oder rot (Republikaner).» Wie auch immer das Ergebnis aussehen mag, Amerikas Jacobys und Wampachs werden auf jeden Fall immer per Namensgebung mit Luxemburg verbunden sein.

(jfs/L'essentiel)