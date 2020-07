Amazon-​​Zusteller lässt Lieferwagen stehen und geht

Umgerechnet knapp 14 Euro Stundenlohn waren Derick Lancaster aus Michigan für diesen Job zu wenig: der junge Zusteller des Online-Versandriesen Amazon hat am Montag während seiner Schicht einfach hingeschmissen und seinen Lieferwagen voller Amazon-Päckchen einfach an einer Tankstelle am Rande von Detroit zurückgelassen. «Ihr könnt ihn haben. Er ist voller Sprit und die Schlüssel stecken in der Zündung», erklärte er daraufhin auf Twitter.

Seither ging der Beitrag viral, die dreiste Art seiner Kündigung erregt internationales Aufsehen. Viele User stellen sich hinter den 22-Jährigen und feiern ihn für seine Aktion, andere sind fassungslos über sein «verantwortungsloses» Verhalten.

Y’all shoulda knew i was quitting off my Snapchat post pic.twitter.com/0hTEyQQbrV — Derick. (@_lilderick) June 30, 2020

Lancaster selbst schilderte später in einem TV-Interview, dass es ein Knochenjob gewesen sei. Im Gegensatz zu den Lagerarbeitern hätte er keine fixen Arbeitszeiten gehabt. Er sei jeden Tag ab 9 Uhr morgens bis etwa 22 Uhr abends unterwegs gewesen. Erst wenn er alle Pakete – er spricht von rund 200 – ausgeliefert hatte, durfte er in den Feierabend machen.

Der Druck, immer schneller und immer mehr Pakete zuzustellen, sei ständig gestiegen. Als er dann auch noch wegen seiner Arbeit zu Spät zur Abschlussfeier seiner Schwester gekommen war, habe er den Schlussstrich gezogen: «Ich konnte nicht mehr», schildert der 22-Jährige. «Meine geistige Gesundheit war mir wichtiger als 15,5 Dollar Lohn pro Stunde.»

Amazon on my fuckin neck https://t.co/bxxq1hW9Y1 — Derick. (@_lilderick) June 30, 2020

Wirkliche Sorgen, dass der Wagen gestohlen werden würde, habe er sich nicht gemacht, da alle Amazon-Fahrzeuge mit GPS-Trackern ausgestattet seien. Allerdings kehrte er einige Stunden nach seinem viralen Tweet an die Tankstelle zurück, um das Fahrzeug einem anderen Mitarbeiter zu übergeben. Kunden hätten sich keine Sorgen machen müssen, «sie erhalten ihre Bestellungen ohnehin.»

(L'essentiel/rcp)