Lotto-​​Spielerin kreuzt falsch an – Jackpot

Seit zig Jahren spielt eine 70-Jährige aus Bayern nun schon Lotto. Und sie nimmt nur an der Samstagsziehung teil, niemals an der 6aus49 am Mittwoch. Doch nun machte sie bei einem Kreuzchen einen kleinen Fehler – mit weitreichenden Folgen. Das berichtet die tz.

Die Rentnerin nahm an der Mittwochsziehung teil, weil sie ungewollt im falschen Kästchen ihr Kreuz hinterließ. Ergebnis das Irrtums: Sechs Richtige und 1.888.875,70 Euro mehr auf dem Konto. «Weiß Gott, warum es plötzlich anders war, ich aus reinem Versehen die Mittwochsteilnahme ankreuzte und damit auch gleich noch einen Sechser landete», sagt die Frau der Zeitung. Sie will anonym bleiben.

Nur ihr Mann weiß bisher vom dem Millionengewinn. Das Ehepaar will nun eine Karibik-Kreuzfahrt machen. Mehr ist noch nicht geplant.



(hej/L'essentiel)