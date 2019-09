Baby mit vier Beinen und drei Händen geboren

In einem Krankenhaus im indischen Bundesstaat Rajasthan hat eine Frau am vergangenen Freitag Zwillinge zur Welt gebracht. Neben einem gesunden Jungen brachte die Frau auch eine Tochter mit vier Beinen und drei Händen zur Welt, die zum Teil mit Bauch und Brust des Säuglings verwachsen sind. Das berichtete der Online-Nachrichtendienst Khaama Press.

Nach Angaben der Ärzte sei die Frau zunächst offenbar mit Drillingen schwanger gewesen. Allerdings hätten sich zwei Embryos in der Gebärmutter miteinander verbunden. Kurz nachdem das Mädchen das Licht der Welt erblickte, geriet es in Atemnot. Die Ärzte konnten seine Vitalwerte jedoch stabilisieren. Auch die Mutter und der Junge sind stabil, wie Dr. Rohitesh Meena erklärt. Zur weiteren Behandlung wurde das Mädchen in eine Spezialklinik gebracht.

Mediziner haben Hoffnung

Für die Mutter und ihren Mann sind es die ersten Kinder. Aus finanziellen Gründen hatten sie sich gegen einen Ultraschall entschieden. Sie wussten also nicht, dass sie zunächst Drillinge und später Zwillinge erwarteten.

Für das Mädchen besteht aber Hoffnung: Die Mediziner gehen davon aus, dass die zusätzlichen Gliedmaßen durch eine Operation entfernt werden können. Eventuell kann das Baby also normal aufwachsen.

