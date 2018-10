Schönheitsköniginnen mit unschönen Geschichten

Artikel per Mail weiterempfehlen

In fast jedem Land gibt es Schönheitswettbewerbe mit den unterschiedlichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern – in den USA besonders viele. Besonders in Kleinstädten sind sogenannte Beauty Pageants ein (vermeintliches) Sprungbrett für junge Frauen mit Modelambitionen.

Sogar für Babys und Kleinkinder finden in Amerika Schönheitswettbewerbe statt. Kein Wunder also, dass das Land Tausende von Schönheitsköniginnen hervorgebracht hat. Nicht alle dieser Gewinnerinnen hatten die glänzende Zukunft, die man Missen gerne attestiert – einige nahmen gar ein sehr unschönes Ende.

In der Bildstrecke zeigen wir Ihnen zehn Schönheitsköniginnen, deren Leben nach dem Sieg alles andere als traumhaft war.

(L'essentiel)