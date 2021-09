Seniorin in Zwickauer Altenheim getötet

Mord im Altenheim: Eine 31-jährige Frau soll ihre 81-jährige Großmutter in einem Altenheim im sächsischen Zwickau getötet haben. Im Anschluss an die Tat erschien die 31-Jährige nach der Tat selbst bei der Polizei und gab laut einer Pressemitteilung gegenüber den Beamten an, sie habe ihre Oma getötet.

Weshalb die Frau ihre Großmutter getötet hat, ist bislang unklar. Laut Medienberichten soll der Tat ein Streit vorausgegangen sein. Die 31-Jährige hat nach übereinstimmenden Berichten selbst als Pflegekraft in dem Heim gearbeitet. Die Leiche der Großmutter wurde zwischenzeitlich obduziert, wie die Polizei berichtet. Die mutmaßliche Täterin soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

(L'essentiel)