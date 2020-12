Flohmarkt-​​Fund birgt unbezahlbare Entdeckung

Es war ein beiläufiges Schnäppchen, das die junge US-Amerikanern aus Grafton, Ohio, in einem Hinterhof-Flohmarkt gemacht hatte. Für umgerechnet nur 80 Cent schlug sie zu und erstand ein Herz mit eingravierten Vögeln, das sie ab da als dekorativen Briefbeschwerer nutzte.

Im Dezember 2020 machte sie dann eine überraschende Entdeckung. Durch Zufall stieß sie aber beim Stöbern durch das Angebot eines Online-Versandhändlers auf genau das selbe Herz, das dort für etwa 25 Euro angeboten wurde. Offenbar hatte sie einen guten Deal gemacht, doch es kam alles anders.

«So beginnen Flüche»

Als sie die Artikelbeschreibung las, fiel sie aus allen Wolken. Das erstandene Herz barg ein unbezahlbares Geheimnis. Es war nämlich ganz und gar kein Briefbeschwerer, sondern entpuppte sich als Mini-Urne für die Asche von Verstorbenen.

«Ich weiß nicht was ich tun soll. Ich hatte die kleinen Schrauben und eine Klappe an der Unterseite schon früher bemerkt, dachte aber es ist für Sand oder so etwas in der Art. Soll ich es öffnen? Soll ich es wegwerfen?», fragte sie knapp zwei Wochen vor Weihnachten ihre Facebook-Freunde um Rat. «Wenn ich eines aus Horror-Filmen gelernt habe, dann beginnen so Flüche!»

Ursprünglicher Besitzer gefunden

Schließlich nahm sie doch allen Mut zusammen und schraubte das mysteriöse Herz auf. Darin verbarg sich tatsächlich ein kleines Kuvert, das Asche enthielt. Nachdem sie ihren Fund der Facebook-Community mitgeteilt hatte, schalteten sich die örtlichen Medien ein. Dadurch erfuhr ein Mann, der die frühere Besitzerin kannte, vom Verbleib des vor langer Zeit verschwunden Erinnerungsstückes.

Er erklärte Jessica schließlich, dass die winzige Urne seiner Frau gehört habe. Diese wiederum hatte das Herz bei der Trennung von ihrem früheren Partner verloren. Bei der Asche handelte es sich um die letzte sterblichen Überreste ihres Vaters.

Jessica, selbst Mutter von drei Kindern, war von der Geschichte so gerührt, dass sie ihm das Herz zurückgab, damit er es seiner Gattin zu Weihnachten schenken konnte: «Nach dem miserablen Jahr 2020 fühle ich mich wirklich geehrt, jemandem ein bisschen Freude in der Weihnachtszeit bereiten zu können.»

