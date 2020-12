Wild gewordene Bienen attackieren Airbus in Indien

Wer denkt, wilde Bienenvölker lassen sich nur in Bäumen nieder, der wird hier eines besseren belehrt. Dieser Bienenschwarm hat den Start einer Air Vistara Maschine am internationalen Flughafen von Kalkutta verzögert. Die Insekten hatten sich an den Fenstern eines Airbus niedergelassen.

Der auf Twitter veröffentlichte virale Clip zeigt die Feuerwehr, wie sie mit Wasserstrahlen die Bienen aus dem geparkten Flugzeug entfernt. «Sieht im Inneren wie ein Honigpfannkuchen aus», steht darunter geschrieben.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 2019, als ein Flug von Air India von Kolkata nach Agartala um zweieinhalb Stunden verspätet war, nachdem ein Bienenschwarm vor dem Cockpitfenster bemerkt wurde, als das Flugzeug auf die Landebahn zusteuerte.

(L'essentiel/dob)