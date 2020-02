Sehr seltener Anblick – Schnee in Bagdad

Erst ist erst das zweite Mal in diesem Jahrtausend, dass in Bagdad Schnee vom Himmel fällt. Zuletzt hatte es 2008 in der mesopotamischen Metropole geschneit. Ein sehr seltenes Phänomen, denn selbst im Winter fallen die Temperaturen nur in Ausnahmefällen unter 1 Grad plus.

Kein Wunder, dass sich Jung und alt über die weiße Pracht freuten. Und wer nicht aufpasste, kassierte schon mal einen Treffer mit einem Schneeball. Seit Sonntag zeigt sich Bagdad schon im Winterkleid. Auch für die Menschen in der Zeltstadt auf dem Tahrir-Platz im Zentrum von Bagdad war der Schnee eine willkommen Abwechslung von ihrem seit Monaten andauernden Protest gegen die Regierung.

«Gott sei Dank ist Schnee gefallen, das ist so friedlich. Der Tahrir-Platz sieht richtig schön aus. Alle sind gut gelaunt», schildert eine der Demonstranten (siehe Video oben).

(L'essentiel/red)