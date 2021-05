Forscher sorgen sich wegen Tschernobyl

Gerade erst hat die ukrainische Regierung erklärt, dass man sich darum bemühe, die Gegend um den 1986 havarierten Reaktorblock 4 (siehe Bildstrecke) zum Weltkulturerbe erklären zu lassen, da berichtet Anatolii Doroshenko vom Institut für Sicherheitsprobleme von Kernkraftwerken (ISPNPP) in Kiew von nuklearen Aktivitäten in genau jenem Gebäude: Seit vier Jahren zeigten Sensoren in verschiedenen Bereichen eine steigende Anzahl von Neutronen an, was auf eine sogenannte selbsterhaltende Kettenreaktion hindeutet.

Es sei wie «die Glut in einer Feuerstelle», kommentiert Neil Hyatt, ein Nuklearmaterial-Chemiker der Universität Sheffield in England, die Messungen gegenüber ScienceMag.com. Die nuklearen Reaktionen schwelten vor sich hin. Was dazu geführt hat, ist noch unklar. Auch «die Möglichkeit eines Unfalls» könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, so Doroshenkos Kollege maximal Saveliev. «Es gibt viele Unwägbarkeiten.»

Verdopplung der Neutronen in Raum 305/2

Vor allem die Situation im Raum 305/2 im Reaktorblock 4 bereitet den Experten Sorgen. In diesen ist im Zuge der Katastrophe vom 26. April 1986 besonders viel Corium (siehe Box) geflossen. Im unzugänglichen Raum 305/2 befinden sich Tonnen dieser brennstoffhaltigen Maße, die tief unter Trümmern begraben ist. In ihm haben die Sensoren in den letzten vier Jahren eine Verdopplung der Neutronen registriert. Doch warum?

Ist die neue Schutzhülle Schuld?

Laut den Atomexperten könnte unter anderem die als «New Safe Confinement» bezeichnete Schutzhülle eine Rolle spielen. Diese wurde im November 2016 über den 1986 eilig errichteten und mittlerweile brüchig gewordenen Betonsarkophag geschoben, mit dem Ziel, Tschernobyl für die nächsten 100 Jahre sicher zu machen.

Während die alte Hülle Regenwasser eindringen ließ, was teilweise zu einem rapiden Anstieg der Neutronenzahlen sorgte, hält der neue Sarkophag das Wasser außen vor. Doch statt die Gefahr zu bannen, schaffte es offenbar für ein neues Problem, wie Modellierungen des ISPNPP vermuten lassen. So scheint das Trocknen des Brennstoffs die Neutronen, die an ihm abprallen, effektiver bei der Spaltung von Urankernen zu machen.

Chemiker Hyatt hält die Daten für «glaubhaft» und «plausibel», auch wenn der Mechanismus, der dahintersteckt, noch unklar ist. Er warnt davor, dass «die Spaltreaktion exponentiell beschleunigt» werden könnte, wenn das Wasser weiter zurückgehe. Dies könne zu «einer unkontrollierten Freisetzung von Kernenergie führen.»

Viele offene Fragen, aber kein Zeitdruck

Ein Szenario wie 1986 erwarten die Experten indes nicht, so ScienceMag.com. Schlimmstenfalls könnten verschiedene Reaktionen zu einer Dampfexplosion führen und instabile Teile des ursprünglichen Sarkophags einstürzen lassen, wodurch sich die neue Schutzhülle mit radioaktivem Staub füllen würde, erklärt ISPNPP-Forscher maximal Saveljev. Für die Arbeiter, die unter der neuen Schutzhülle den alten Sarkophag zurückbauen, wäre das lebensgefährlich.

Wie die Situation in Raum 305/2 und anderen betroffenen Bereichen zu überwachen und in den Griff zu bekommen ist, wird derzeit erörtert. Fest steht bislang nur, dass es eine gewaltige Herausforderung ist: Weil die Strahlungswerte zu hoch sind, können die Fachleute keine zusätzlichen Sensoren im Innern des Raums anbringen. Und die Situation zu entschärfen, indem man das zunehmend trockener werdende Corium mit Gadoliniumnitrat besprüht, das Neutronen abfängt und so die Kettenreaktion bremst, ist ebenfalls nicht möglich: Es liegt zu tief unter den Trümmern begraben. Eine Idee ist, einen Roboter zu entwickeln, der die intensive Strahlung lange genug aushält, um Löcher in die Betonwand zu bohren. Durch die könnten dann Chemikalien in den Raum geleitet werden.

Immerhin: Weil die Neutronenzahlen langsam ansteigen, dürften die Verantwortlichen noch ein paar Jahre Zeit haben, um herauszufinden, wie man die Bedrohung eindämmen kann, so Saveljev. Die Lösung ist laut ihm auch für Japan von großem Interesse sein, wo es vor zehn Jahren zur Nuklearkatastrophe von Fukushima kam.

Verwaltung gibt Entwarnung

Gänzlich unbesorgt zeigt sich dagegen die Verwaltung des ehemaligen Atomkraftwerks: «Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Sensoren in allen Räumen einen stabilen Wert ohne Wachstumstendenz», zitiert sie die Deutsche Presse-Agentur. Es gebe keine Gefahr der Entstehung einer selbsterhaltenden Kettenreaktion. Selbst wenn es dazu kommen würde, ist das aus Sicht der Tschernobyl-Verantwortlichen kein unlösbares Problem: Sollte es zu einer erhöhten Neutronenflussdichte kommen, werde eine neutronenschluckende Lösung eingesetzt.

