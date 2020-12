Mann wollte 100.000 Euro in Slip schmuggeln

Zunächst waren den Kontrolleuren am Airport nur die Schuhe des 50-Jährigen mit Reiseziel in der Türkei als verdächtig aufgefallen. 250.000 Euro hatte er in den speziell präparierten Sohlen versteckt. Eine Leibesvisitation hat dann an einer intimen Stelle zu einer weiteren Überraschung geführt:

Der in Düsseldorf lebende Türke hatte in seiner Unterhose weitere 100.000 Euro «freischwebend gelagert, in der Hoffnung, dass dort nicht nachgeschaut wird», so ein Behördensprecher am Donnerstag laut deutschen Medien. Das mutmaßliche Schmuggel-Vermögen bestand zum Großteil aus 500-Euro-Scheinen – derer brauchte es für den Gesamtbetrag mindestens 700.

Der Mann behauptete, das viele Geld von einem Bekannten bekommen zu haben, um es in die Türkei zu bringen. Doch an den Namen des Spenders oder dessen Kontaktdaten wollte oder konnte er sich nicht mehr erinnern.

Extrem hohe Strafe droht

Die gesamten 350.000 Euro wurden daraufhin vom Zoll sichergestellt. Seit zwei Wochen wird nun ermittelt, ob das Geld aus legalen Quellen stammt oder eventuelle Anhaltspunkte für beispielsweise Geldwäsche vorliegen. Sollte dies der Fall sein, wird das Geld beschlagnahmt und einbehalten.

Der 50-Jährige kassierte nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Nichtanmeldung von Barmitteln. Diese müssen ab einem Wert von 10.000 Euro bei Ein- und Ausreise angemeldet werden. Dass es sich im vorliegenden Fall nicht um sein Eigentum handeln könnte, spielt hierbei keine Rolle und kann für den Betroffenen durchaus teuer werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu einer Million Euro.

(L'essentiel/rcp)