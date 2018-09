Wenn der Seehund mit dem Tintenfisch zuschlägt

Da kann man nur noch lachen, das dachte sich wohl auch dieser Kajakfahrer, als er zwischen den Kampf einer Robbe und eines Tintenfisches geriet: Dieses Video wurde am Montag, 24. September, auf Instagram veröffentlicht und schnell weltweit verbreitet. In Neuseeland wurde der Kajakfahrer beim Paddeln mit einer Gruppe von Freunden vor der Küste buchstäblich von einem Seehund mit einem Tintenfisch geschlagen. Die beiden Tiere befanden sich offensichtlich mitten in einem Kampf, als dieser Moment von einer kleinen Aktionskamera festgehalten wurde, die am Kopf eines anderen Kajakfahrers verschraubt war.

«Mein Kumpel bekam einen Tintenfisch ins Gesicht von einem Seehund. Ich habe das noch nie während einer Kajakfahrt gesehen», sagte der Mann, der diesen ungewöhnlichen Moment filmte. «Am falschen Ort zur richtigen Zeit. Es war Wahnsinn», antwortete der Mann, der Opfer dieses ungewöhnlichen Angriffs wurde.

(fl/L'essentiel)