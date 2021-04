Gift-​​Quallen überschwemmen Mallorca

Ausgerechnet rund um drei der beliebtesten Urlaubsinseln machen sich derzeit giftige Quallen breit: Ganze Schwärme der Nesseltiere wurden vor den Küsten Mallorcas, Ibizas und Formenteras gesichtet. Grundsätzlich im Frühjahr nichts Ungewöhnliches, doch die Menge der in diesen Tagen angespülten Feuerquallen ist unüblich.

Am Strand neben dem Yachthafen Port Adriano im Südwesten Mallorcas sollen am Samstag Tausende der Tiere an den Strand angespült worden sein, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Die Nesselzellen der Feuerqualle können menschliche Haut durchdringen und schmerzhafte Verbrennungen verursachen. Hinzu kommen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Zumindest die Verletzungen können jedoch meist mithilfe von Magnesiumsulfatlösung gelindert werden.

Besonders besorgniserregend ist ist jedoch die Ortung der Portugiesischen Galeere vor Ibiza und Formentera, wie die balearische Fischereidirektion am Samstag meldete. Bei diesen Tieren handelt es sich um die mit Abstand gefährlichsten Quallen der Welt. Berührungen des Weichtiers können schwere Hautverletzungen hervorrufen, für bleibenden Narben sorgen und bei Allergikern im Extremfall sogar zum Tod führen. Tückisch sind die meterlangen Fangarme, die einen manchmal auch dann verletzen, wenn man den Schädling gar nicht im Blick hat.

(L'essentiel/kiky)