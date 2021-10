Überschwemmung in China fordert 15 Todesopfer

Bei schweren Überschwemmungen in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere werden vermisst, wie Chinas Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. Es seien die schlimmsten Fluten in einem Herbst in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

At least five people have died and 120,000 people evacuated after days of heavy downpour led to floods and landslides in the Chinese province of Shanxi. pic.twitter.com/XMQIBAW3Vr