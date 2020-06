21-​​Jährige nimmt zum ersten Mal Ecstasy und stirbt

Kirsties Mutter ist verzweifelt über den Tod ihrer gerade einmal 21-jährigen Tochter. Sie bezeichnete das Geschehene als eine «Verschwendung eines schönen Lebens». Smith starb an einer beträchtlichen Menge Ecstasy, wie eine Untersuchung laut dem Lokal-Sender «Birmingham Live» zeigt.

Ihre Leiche wurde am 5. Mai 2019 in dem Haus in Wolverhampton gefunden, in das sie erst vor Kurzem mit ihrem Freund eingezogen war. Der 23-Jährige war anwesend und wurde später wegen Verdachts auf Drogendelikte festgenommen.

Kein langfristiger Konsum

Die Obduktion ergab, dass Kirsties Todesursache eine Vergiftung durch MDMA war. Im toxikologischen Bericht fand sich aber ein Cocktail aus weiteren Substanzen, einschließlich LSD, Ketamin und Kokain. Die MDMA-Konzentation war jedoch am höchsten. Es gebe jedoch keine Hinweise auf langfristigen Gebrauch der Drogen. Ein gewaltsames Einwirken Dritter wurde zudem ausgeschlossen.

«Wir können nicht glauben, was passiert ist», so Smith’ Mutter gegenüber dem Sender. «Sie war eine liebevolle Tochter und hatte ein erfülltes Leben. Sie hatte sich erst gerade ein eigenes Haus gekauft und war bei der Arbeit befördert worden. Hätte sie das, was sie tat, schon länger getan, dann hätte sie es sehr gut verheimlicht.»

(L'essentiel/Katja Fässler)