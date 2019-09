«Wir rechnen mit riesiger Sturmflut»

Artikel per Mail weiterempfehlen

So einen starken Hurrikan gab es im östlichen Atlantik noch nie. Der Hurrikan Lorenzo hat sich in der Nacht auf Sonntag nochmals massiv verstärkt und hat nun die Stufe 5 erreicht – eine höhere Stufe gibt es nicht. Es werden Spitzenböen von bis zu 260 km/h erwartet. Grund für die Verstärkung sind die hohen Wassertemperaturen von 28 Grad im östlichen Atlantik. Laut Meteocentrale ist es der schlimmste Sturm seit 1926.

Noch ist der Hurrikan nicht in der Nähe von Inseln. Das könnte sich aber bereits am Dienstag oder Mittwoch ändern. Dann trifft Lorenzo mit voller Wucht auf die Azoren und könnte dort für Zerstörung sorgen. Die Azoren sind eine Inselgruppe rund 1400 km westlich vom europäischen Festland und gehören zu Portugal. Über 200'000 Personen leben auf den Inseln.

Ob und wie Lorenzo auch auf das europäische Festland trifft, ist noch unklar. Noch gibt es keine verlässlichen Modelle zur Weiterentwicklung des Hurrikans. Sollte Lorenzo trotzdem das europäische Festland erreichen, dürfte er bis dann abgeschwächt sein. Nicht so bei den Azoren: Dort wird erwartet, dass der Hurrikan die Inselgruppe mit voller Wucht trifft.

«Es wird mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h, kräftigen Niederschlägen und einer riesigen Sturmflut gerechnet», schreibt Meteonews in einer Medienmitteilung. Letztere dürfte die Küstengebiete und tiefer gelegene Orte unter Wasser setzen. Aktuell dürfte es die nordwestlichen Inseln der Azoren am stärksten treffen. Es ist von sehr grossen Schäden an Natur und Infrastruktur auszugehen.

#LORENZO hat sich nachts über dem sehr warmen Wasser (>28°C) nochmals verstärkt: Einen Kategorie 5 #Hurrikan gab es noch nie so spät und so weit im Osten vom tropischen #Atlantik! Mittwoch wird er über die westlichen #Azoren ziehen: der schlimmste Sturm seit 1926.@Blickch @20min pic.twitter.com/sWow0CQydB — meteocentrale.ch (@meteocentrale) September 29, 2019

(L'essentiel/fur)