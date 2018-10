Die tödlichsten Zimmer in deiner Wohnung

Gewisse Räume in unserem Zuhause finden wir unheimlicher als andere: den Keller und den Dachboden zum Beispiel. Diverse Horrorfilme aus den vergangenen Jahren haben diese irrationalen Ängste noch wachsen lassen.

Schaut man sich das Horrorfilm-Genre aber einmal genauer an, wird schnell klar: Die Bewohner sind in keinem Raum des Hauses oder der Wohnung wirklich sicher. Horrorfilme, in denen sich die Geschichte in den eigenen vier Wänden entfaltet, empfinden wir aber auch besonders unheimlich, sagt Steve Barton, Verantwortlicher der Horror-Website Dreadcentral.com: «Zu Hause sind wir im Chill-Modus, alles ist in Ordnung. Wir fühlen uns sicher. Und dann, zack: Mord und Totschlag. Bei Horrorfilmen, die an unheimlichen Orten wie dunklen Wäldern spielen, ist der Überraschungseffekt einfach kleiner.»

(L'essentiel)