Fake-​​Polizisten bringen Seniorin um Goldmünzen

Trickbetrüger, in diesem Fall «falsche Polizisten», haben einer 71-jährigen Rentnerin aus Bad Mergentheim Goldmünzen im Wert von rund 100.000 Euro abgenommen. Dies teilten die zuständigen Behörden am Freitag mit.

Dabei sind die Männer folgendermaßen vorgegangen: Sie riefen die Frau am Mittwochabend auf ihrer Festnetznummer an. Am Telefon überzeugten sie die ältere Dame davon, dass sie von der Polizei wären und sowohl um ihre Sicherheit als auch ihr Eigentum besorgt seien. Ihr wurde die Lügengeschichte von einem angeblichen Überfall auf einen älteren Mann und einer Festnahme von Tatverdächtigen aufgetischt. Ebenso erzählte man ihr, dass die Festgenommenen die Adresse der angerufenen Rentnerin mit sich führten. Die Seniorin und ihr Eigentum seien daher möglicherweise in Gefahr, da man es auf sie abgesehen habe.

Sie wurde daraufhin überredet, ihre Goldmünzen, die sie sicher in einem Bankschließfach untergebracht hatte, zu holen und anschließend in einem Rucksack an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Ein «Polizist» sollte die Münzen dann dort abholen, um sie «in Sicherheit» zu bringen. Später sollten die Goldmünzen wieder an die 71-Jährige zurückgegeben werden. Eine Rückgabe erfolgte jedoch nicht.

Nun haben die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

(L'essentiel/sm)