In diesem Dorf darf kein Mensch geboren werden

Das Dorf Mamfe Dove liegt in Ghana (Westafrika) und hat seine ganz eigenen Traditionen. Denn niemand, der hier wohnt, ist auch hier geboren. Und das hat auch einen guten Grund. Dem Glauben der Bewohner nach, sei das Dorf nämlich als heiliges Land von den Göttern ausgewählt.

Schwangere dürfen ihre Kinder also in Mamfe Dove auf keinen Fall zur Welt bringen. Für die Götter wäre hier eine Geburt eine Beleidigung, so die Einwohner. Für die hochschwangeren Frauen ist dieser Aberglaube mit großen Problemen und starken Schmerzen verbunden. Sie müssen für die Geburt extra in eine Klinik in den angrenzenden Dörfern fahren.

In den Nachbardörfern wurde das Verbot nämlich längst aufgehoben. Die Frauen in Mamfe Dove wollen nun gegen das Gesetz vorgehen und leisten immer mehr Widerstand.

Anführer wollen Verbot nicht lockern

Doch die Anführer des Dorfes sehen keinen Grund, das Verbot zu lockern oder gar aufzuheben. «Wenn du dich an das Verbot hältst, ist alles gut. Deswegen sind wir heute hier», wird der Dorf-Älteteste von der BBC zitiert.

In Mamfe Dove gibt es aber noch weitere Verbote. So dürfen die Bewohner hier keine Menschen begraben oder Tiere gezüchtet werden.

(L'essentiel/wil)