Hier sucht die Polizei die Leiche von Estelle

Vor über 18 Jahren, im Jahr 2003, verschwand die neunjährige Estelle spurlos auf dem Heimweg von der Schule. Das Ganze ereignete sich in ihrem Heimatort im Großraum Paris. Der Serienmörder Michel Fourniret, der als «Monster der Ardennen» bekannt ist, hat den Mord an der 2003 verschwundenen und damals neunjährigen Estelle letztes Jahr gestanden.

Nun kommt neues Licht in den Fall. Die Ex-Frau von Fourniret Monique Olivier, die ihm bei den Taten half, soll wissen, wo die kleine Estelle vergraben wurde. Nun sucht die Polizei mit schwerem Gerät nach der Leiche. Olivier führte die Ermittler sogar an den angeblichen Ort.

Fourniret kriegte im Mai 2008 lebenslange Haft wegen Mord an sieben jungen Frauen und Mädchen in Frankreich und Belgien. 2018 folgte wegen eines weiteren Mordes noch eine lebenslange Haftstrafe. Ermittler und Ermittlerinnen gehen davon aus, dass die Zahl seiner Opfer deutlich höher ist. Seine Ex-Frau half ihm bei seinen Verbrechen. Sie bestätigte im vergangenen Jahr, dass Fourniret Estelle entführt, vergewaltigt und erdrosselt habe. 2004 fand die Polizei bereits zwei Leichen von Fournirets Opfern in der Nähe des Ardennenschlosses Sautou.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)