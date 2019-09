Chihuahua-​​Mädchen Carrie wurde verstümmelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einem Chihuahua-Mädchen wurde die kleine Schnauze so fest zugebunden, dass sie bis auf die Knochen aufgeschunden ist. Eine Nachbarin wurde auf die Tierquälerei in Sankt Pölten, in Österreich, aufmerksam und schlug sofort Alarm.

«Vor Ort konnte ich die Tränen kaum zurückhalten. In der Wohnung befanden sich der misshandelte kleine Hund und eine verwahrloste Katze», sagt Claudia Polat von «Animal Friends».

«Volle Härte des Gesetzes»

«Gegenüber der Hundehalterin muss die volle Härte des Gesetzes greifen, ich selbst werde eine Patenschaft für das Tier übernehmen», sagt die Tierschützerin.

Neben den offensichtlich schweren Verletzungen, hat der Chihuahua auch etliche Knochenbrüche, wie sich beim Tierarzt in Wien herausstellte.

Womit dem Hund das Maul zugebunden wurde, ist noch nicht eindeutig geklärt. Während die Tierschützerin zunächst von einem Maulkorb ausging, vermutet man beim Tierheim, dass nur Kabelbinder die Schnauze so verstümmelt haben können.

Anzeige gegen die Halterin

Beim Tierarzt wird nun alles versucht, die Kleine zu retten, ob das überhaupt möglich ist, wird sich erst noch zeigen.

Die Hundebesitzerin hat für den Hund sowie die Katze eine Verzichtserklärung unterzeichnet, sie wurde umgehend angezeigt.

