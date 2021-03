13 Tote bei Angriff auf Polizei-​​Konvoi in Mexiko

In Mexiko sind bei einem Angriff einer Verbrecherbande auf einen Polizei-Konvoi mindestens 13 Menschen getötet worden. Die Angreifer attackierten den Konvoi nach offiziellen Angaben am Donnerstag in Coatepec Harinas im Bundesstaat México aus einem Hinterhalt heraus. Wie die Sicherheitsbehörde von México und die Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden fünf Polizisten und acht Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft getötet.

Ihr Konvoi war demnach an einem Einsatz gegen kriminelle Gruppen aus der Region beteiligt. Die Behörde und die Staatsanwaltschaft machten keine Angaben dazu, welche kriminelle Gruppe hinter dem Angriff stecken könnte. Die Nationalgarde, das Verteidigungsministerium und die Marine leiteten eine Fahndung nach den Angreifern ein.

Der Bundesstaat México, der die Hauptstadt Mexiko-Stadt umgibt, leidet besonders unter der Gewalt rivalisierender Drogenkartelle. Seit dem Beginn eines umstrittenen Armeeeinsatzes gegen die Banden im Jahr 2006 starben mehr als 300.000 Menschen im mexikanischen Drogenkrieg.

