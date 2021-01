Moderna Impfstoff wirkt auch gegen Corona-​​Mutation

Der von Moderna entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus ist ebenso wirksam gegen die Corona-Mutation, die zuerst in Großbritannien (B.1.1.7) entdeckt wurde. Dies hat das Unternehmen am Montag bekanntgegeben.

Moderna berichtete von einer internen Studie, in der Blutproben von acht Personen verwendet wurden. Die britische Variante hatte keinen Einfluss auf die Menge an neutralisierenden Antikörpern. Gegen die neue Mutation aus Südafrika, scheint der Impfstoff jedoch weniger schützend zu sein. Wie die Forscher informierten, bleibt jedoch trotzdem ein hoher Schutz bestehen.

Auch Biontech/Pfizer wirkt

Um diesen weiter zu gewährleisten, arbeitet das Unternehmen an weiteren möglichen Impfdosen. Der Chief Medical Officer von Moderna sagt in einem Interview mit der New York Times: «Wir tun es heute, um der Kurve voraus zu sein, wenn wir müssen. Ich hoffe wir werden die Auffrischungsimpfung nicht brauchen.»

Vor einer Woche wurde bekannt, dass eine interne Studie von Biontech und Pfizer zeigte, dass auch ihr Vakzin gegen die mutierte Version aus Großbritannien schützt. Wie die Financial Times (Bezahlartikel) schreibt, entdeckten die Forscher, dass alle Mutationen des neuen Stammes durch Antikörper im Blut von 16 Patienten, die in frühen Studien geimpft wurden, neutralisiert wurden. Die Forscher teilten mit, dass es derzeit keinen biologisch signifikanten Unterschied in der Neutralisierung des ursprünglichen Coronavirus und dem Mutanten gibt.

Bislang gingen die Forscher immer davon aus, dass der Wirkstoff auch gegen die Mutationen hilft. Nun haben die Studien von Moderna und Biontech dies bestätigt. Allerdings: Bei der neu auftretenden Mutation aus Brasilien können die Forscher dezeit noch keine Garantie geben, dass der Impfstoff wirkt. «Wir haben noch keine Daten über die brasilianische Variante», so der Chefarzt von Moderna.

