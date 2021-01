«Vogue»-​​Cover mit Kamala Harris erntet Kritik

Grund genug sie gleich aufs Vogue-Cover (USA-Ausgabe) zu heben. Die Fotos sind bereits online und so wie es aussieht, hat die Vogue-Redaktion nicht sehr viel am Styling der zukünftigen Vizepräsidentin gewerkelt. Mit Sneakers, Jeans und Blazer ist sie auf einem Foto zu sehen. Ein Outfit mit dem sie auch im Sommer im Wahlkampf zu sehen war. Der grün-pinke Hintergrund sei ein Gruß an ihre Studentenverbindung, Alpha Kappa Alpha, so insider.com.

Die ehemalige Bezirksstaatsanwältin von San Francisco mit indischen und jamaikanischen Wurzeln, entschied sich dann auch noch für einen klassischen Look: Im pastellblauen Zweiteiler mit weißer Bluse vor einem gelben Hintergrund lächelt Harris für die Kamera.

Vizepräsidentin der USA: Kamala Harris (Foto: Vogue.com) Vogue musste für das Cover allerdings einige an Kritik einstecken.

«Cover ist ein Whitewashing»

Nach der Veröffentlichung des Titels gab es bereits einige Kritik, die auf Twitter geäußert wurde. So hätte man die Hautfarbe der Vizepräsidentin in spe bei der Retusche aufgehellt. Auch die Schuh-Wahl, Converse-Sneaker, wurde als dem Amt nicht würdig kritisiert. Außerdem wäre das Foto nicht im sonstigen Qualitätsstandard von Vogue angesiedelt und würde deshalb Harris nicht respektieren. Die Twitter-Tiraden schienen am Wochenende kein Ende mehr nehmen zu wollen. Lob kam von Fashion-Blogger Bryanboy: «Ich mag, dass sie hier nicht experimentiert haben. Sie ist zu 100 Prozent sie selbst.»

Vogue knows Kamala Harris loves her sorority, suits, comfortable pants and chuck taylors. So they just jumbled it all together for the cover. Except they couldn't decide whether she is going to a luxe French salon, the Senate floor, or taking a jog. pic.twitter.com/FDNBbcw8tR — E. Vaughan (@HypeVaughan) January 10, 2021

Fotograf setzte bereits Meilenstein

Dabei versuchte Vogue eigentlich alles richtig zu machen, denn die Wahl des Fotografen, Tyler Mitchell, war wohl kaum zufällig. Der 26-jährige war bereits 2018 für das Cover von Beyoncé zuständig und der erste Afroamerikaner, der dafür engagiert wurde.

Harris plaudert über den Moment des Triumphs

Interessantes ist im Vogue-Interview mit Kamala Harris auf jeden Fall zu lesen: Millionenfach wurde das Video angeklickt in dem sie am Telefon mit dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden über den Wahlsieg plaudert. «Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft!», ist darauf zu hören. Harris war an dem Tag mit ihrem Mann bei einer Laufrunde unterwegs gewesen. In ihrer Unterkunft angekommen (sie wohnte in einer Pension in der Nähe der Wahlkampfzentrale), wollte sie duschen, als die Nachrichten über den Wahlsieg auf ihrem Handy eintrudelten. «Ich bin aus dem Haus gelaufen, um meinen Mann zu suchen und habe das Wasser laufen lassen», so Harris. In ihren Trainingsklamotten habe sie dann gleich Biden angerufen, wo auch das Video entstanden ist.

(L'essentiel/mia)